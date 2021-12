Nunzia De Girolamo non sbaglia un colpo: la splendida conduttrice ha condiviso uno scatto in cui mostra il suo fisico da capogiro.

Nunzia De Girolamo sta vivendo un momento davvero complicato: la conduttrice, nei programmi televisivi di approfondimento, difende a spada tratta i vaccini. Per lei, sono la grande arma per sconfiggere il virus. In virtù delle sue idee, la nativa di Benevento ha avuto anche qualche litigio acceso con altri personaggi in tv.

Qualche settimana fa, la De Girolamo finì anche nel mirino dei no vax. “Sono sotto attacco”, svelò l’ex Ministro. Nunzia, in ogni modo, continua ad incantare sui social network: i suoi scatti su Instagram conquistano sempre l’attenzione dei followers. Questa sera, la 46enne ha pubblicato una foto in cui indossa un vestitino che esalta le sue curve.

Nunzia De Girolamo, il vestitino esalta le forme: da capogiro

