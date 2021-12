L’inizio di una nuova parentesi amorosa per Roberta Morise è sinonimo di rinascita e scoperta di altri orizzonti. Ecco chi è la sua nuova fiamma.

Suadente showgirl classe 1986, la bellissima Roberta Morise è alle prese con una nuova avventura per quel che riguarda le parentesi amorose. Conosciuta al grande pubblico per via del suo travolgente dinamismo di ex modella, e nota sul piccolo schermo sin dal suo esordio con la partecipazione al concorso di “Miss Italia” nei primi anni 2000, la soubrette ha anche dedicato una parte del suo percorso artistico alla musica.

Il primo album, pubblicato una decade fa e con il titolo di “È soltanto una favola”, pare sia stato molto apprezzato dai suoi ascoltatori. Fra questo, il singolo di “Dubidoo“, balzato presto in testa alle classifiche, le ha infine donato un particolare riscontro. Sulle questioni di cuore, invece, Roberta ha vissuto un periodo in simbiosi con il celebre conduttore fiorentino Carlo Conti, per poi dare adito, una volta finita la storia, a rumors su diversi flirt nel mondo dello spettacolo. L’ultimo ha però attecchito anche nella realtà, svelandosi del tutto in queste ultime settimane.

Roberta Morise sboccia l’amore e dimentica Carlo Conti, chi è il nuovo fidanzato? Il nome

La soubrette nata sotto il segno dei Pesci ha voltato definitivamente pagina dopo la conclusione della storia d’amore con l’amato volto di “Tale e Quale Show“. Roberta è al momento legata sentimentalmente con un noto imprenditore della penisola. A testimoniarlo pubblicamente al mondo interno è in questi giorni la rivista dedica all’economia di “Forbes“. Scorrendo difatti tra i vari articoli di finanza della rivista bisettimanale, si scopre l’identità del nuovo amore di Roberta.

Si tratta del ventinovenne imprenditore Giulio Fratini. Ben conosciuto in Italia, oltre che per le sue alte qualità nell’imprenditoria e di gestione di acclamate aziende, anche per l’acuta risonanza mediatica del suo nucleo familiare. Fratini, nato anche lui sotto la stessa stella della soubrette di origini calabresi, nonostante il talento dimostrato a più riprese nella sua professione, e la sua esposizione sui social media (@fratinig), pare che al contempo non ami particolarmente esporsi dinanzi alle telecamere. Da qui, dunque, la sua venuta allo scoperto un po’ tardiva.

Un recente scatto condiviso sul profilo Instagram della sua dolce metà, realizzato in spiaggia, rivela la showgirl e l’imprenditore in posa felicemente uno al fianco dell’altra in una giornata d’inverno.

Il loro motto? Pare risieda totalmente, e stando al loro parere unanime, nella Serendipità. Ovvero nella gioia di scoprire una arricchente novità per puro volere del destino.

