All’interno del programma Ballando con le Stelle si è formata una coppia e adesso hanno deciso di uscire allo scoperto. Ecco di chi si tratta

Una love story nata dietro le quinte del famoso programma di Rai1 Ballando con le Stelle. Se all’inizio i due hanno preferito mantenere discrezione adesso hanno scelto di uscire allo scoperto e hanno annunciato di essersi fidanzati durante il programma.

Ballando con le Stelle è sicuramente uno dei programmi più longevi di Rai1, al suo interno sono nate numerose storie d’amore, ricordiamo ad esempio una delle più belle ovvero quella tra l’ex Massimiliano Rosolino e Natalia Titova professionista del talent show. I due oggi sono felicemente sposati.

Tante quindi le storie d’amore che nascono dietro le quinte di Ballando.

Ballando con le Stelle, una coppia esce allo scoperto. Ecco di chi si tratta

Un amore nato nei camerini del programma condotto da Milly Carlucci. Nessuno, se non pochi intimi era a conoscenza della nascita di questa nuova coppia. I due hanno dichiarato di essersi fidanzati da ormai un pò di tempo ma di aver preferito inizialmente tenere nascosta la cosa. Adesso però, anche per loro è giunto il momento di rivelarsi.

Ecco cosa è accaduto e di chi stiamo parlando. Natalia Titova, oggi sposata con Massimiliano Rosolino, durante una delle edizioni di Ballando aveva avuto una storia d’amore con un altro professionista del programma: Simone di Pasquale.

Oggi i due sono stati invitati entrambi alla trasmissione “Oggi è un altro giorno”, programma di punta del pomeriggio di Rai1 condotto da Serena Bortone. Proprio durante l’intervista è avvenuta la rivelazione shock; i due hanno infatti confessato: “sì, ci siamo fidanzati.”

Nessuno si aspettava una cosa di questo tipo, veramente in pochissimi erano a conoscenza della love story tra i due. Love story che poi è finita, ma i due ex professionisti di Ballando sono rimasti legati da un reciproco rapporto di stima e rispetto. Come sappiamo la Titova ha poi conosciuto Rosolini e iniziato una storia con lui che è li ha portati fino al matrimonio.

