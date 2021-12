Una rivelazione inaudita ieri sera nel corso di “Striscia la notizia”. La nota presentatrice lascia di stucco lo storico inviato

Il tapiro di “Striscia la notizia” è da anni uno dei premi più ambiti e temuti allo stesso tempo. C’è chi lo adora e non vede l’ora di riceverne sempre uno nuovo, e chi non ne vuole sapere di cedere all’ironia irruenta del tg satirico di Antonio Ricci e dello storico inviato deputato alla consegna, Valerio Staffelli.

Proprio lui che fa di tutto per portare a termine la sua missione, molte volte, negli anni, ha avuto il ben servito. Tra gli episodi storici quello di Vittorio Sgarbi che gli ha frantumato il premio in testa oppure l’ira di Mike Bongiorno.

Ma ieri sera la consegna di Staffelli è andata a buon fine. Per lui una lunga chiacchierata ma anche una rivelazione che lo ha lasciato di stucco.

“Striscia la notizia”, tapiro con dichiarazione: incredibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)

Destinataria dell’ultimo tapiro di “Striscia la notizia” consegnato come sempre da Valerio Staffelli, è Ilary Blasi. La moglie di Totti è stata “beccata” dall’inviato mentre parcheggiava e con lui si è fermata molto volentieri. Motivo del premio le accuse mosse da Fabrizio Corona nei confronti della presentatrice e della mamma. “A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nude”.

A sentire il nome Fabrizio Corona Ilary per un attimo è rimasta perplessa, ha ascoltato le spiegazioni di Staffelli e poi ha replicato. La Blasi ovviamente ha negato il tutto affermando che forse sua mamma nemmeno sa chi sia Fabrizio Corona. Un dialogo fatto con il sorriso quello insieme a Staffelli nonostante sia noto che tra la moglie dell’ex calciatore della Roma e l’ex re dei paparazzi non corra buon sangue.

Ma Ilary ha voluto rispondere con il sorriso e con l’ironia a tutto questo lasciando del tutto di stucco l’inviato. Prima ha proposto di chiamare sua madre ma Staffelli: “Mi fido di lei. Corona ha detto – ha precisato – che c’era anche lei quando portava le sue foto nuda”.

E così la moglie di Totti sgancia la bomba: “Io penso una cosa: secondo me Fabrizio è innamorato di me, a questo punto”. In due scoppiano a ridere e Staffelli non vuole credere alla sue orecchie.

“Fabrizio mi ama e mi vuole conquistare, secondo me è innamorato e alla fine credo che la verità sia proprio questa” ha ironizzato Ilary. Poi parte l’appello della Blasi: “Fabrizio se sei innamorato scrivimi, fammi una dichiarazione d’amore più carina, ormai siamo grandi, uno non è che si deve vergognare, magari ci penso”.

Poi per fugare ogni dubbio la Blasi chiama davvero la mamma al telefono. Lei aveva letto le dichiarazioni di Corona e conferma che lui non lo ha mai né visto e né sentito. L’ex paparazzo replicherà? Staremo a vedere.

