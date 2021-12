Test: Sei un genio? Se trovi la mucca si! Scopri se ci riesci

Scopri se sei un genio, quello che devi fare è trovare la mucca. Se ci riesci in 15 secondi allora puoi vantarti con tutti, sei davvero unico.

Questo test vuole mettere alla prova la tua capacità di osservazione, se scovi la mucca entro 15 secondi allora sei veramente un portento. Guarda attentamente la figura e cerca di individuare la mucca.

Scrolla le mante da preoccupazioni ed ansie, lasciati andare ed osserva la figura. Sfidati e scopri dove ti porterà la tua mente, scovare la mucca è alquanto difficile ma non impossibile. Concentrati che ce la puoi fare.

Hai trovato la mucca nella mucca?

Il tempo massimo per individuare la mucca nella mucca era di 15 secondi, ma se ci hai messo qualche secondo in più, non disperare. Il risultato che hai raggiunto è comunque soddisfacente.

Se non sei riuscito ad individuare la mucca è perché questo rompicapo si basa su alcuni effetti ottici che mandano in confusione chi guarda l’immagine.

Come avrai notato dalla soluzione, la mucca si crea con le macchie della mucca stessa. Il muso va verso il basso a sinistra e se non presti particolare attenzione è molto difficile individuarla.

Fare questi tipi di test periodicamente ti aiuta ad allenare la mente e a sviluppare la tua concentrazione. Una cosa carina da fare sarebbe proporre il test anche ai tuoi amici e sfidarvi a colpi di mucca.

Perché no, durante le feste di Natale puoi organizzare questo test in modalità gioco, chi individua la mucca in meno tempo possibile vince un premio, o magari perché no, puoi creare una vera e propria classica con tre podi differenti.

Se hai individuato la mucca nel minor tempo possibile sei un ottimo osservatore, che oltre a guardare cerca di vedere la realtà che lo circonda. Questa tua peculiarità potrebbe essere un’arma a doppio taglio, ricorda che a volte è meglio non vedere certe cose per stare meglio con gli altri.