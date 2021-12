Derubavano persone anziane agli sportelli del bancomat con questa tecnica. Presi i quattro ladri

Accade a Torino, quattro uomini di origini romene avevano messo su una vera e proprio banda che con una sofisticata tecnica derubava gli anziani ai bancomat. Un organizzato lavoro di squadra che gli ha permesso per diverse settimane di rapinare decine di ignari anziani.

Sono intervenuti i carabinieri di Torino borgo San Salvario che sono riusciti a fermare la banda. Quattro i componenti, tutti di origini romene, denunciati e accusati di svariati furti e rapine.

Furti ai bancomat, ecco come facevano

Una tecnica ben studiata e ben collaudata quella che utilizzavano i quattro rapinatori. I componenti agivano sempre in coppia per riuscire a raggirare l’ignaro anziano di turno. Uno schema preciso e ripetuto identico ogni volta, ecco in che modo agivano.

Uno dei complici fingeva di prelevare allo sportello bancomat vicino a quello della vittima designata, così da poter leggere il codice Pin inserito. Nel frattempo il secondo uomo faceva cadere una banconota a terra per richiamare l’attenzione dell’anziano/a che preoccupata si girava per capire cosa stesse succedendo. Il ladro a quel punto convinceva la vittima che quella banconota fosse caduta proprio a lei e la incitava a raccoglierla. E qui arriva il momento del furto vero e proprio approfittando della distrazione della vittima, l’uomo che fingeva di prelevare sostituiva velocemente la carta inserita dall’anziano/a con una precedentemente rubata. Effettuati tutti i movimenti necessari, i due si allontanavano velocemente prima che la vittima potesse accorgersi del tutto.

Sono state derubate in questa maniera decine di persone anziane. Le indagini dei carabinieri sono iniziate dopo una denuncia partita da un uomo di 69 anni che aveva denunciato la sparizione di 1400 euro dal suo conto, per poi rendersi conti di avere nel portafogli una carta non sua.

La banda utilizzava sempre lo stesso modus operandi ma in più banche diverse. Per questo motivo i carabinieri di Torino borgo San Salvario, hanno dovuto analizzare centinaia di ore di registrazioni delle telecamere di videosorveglianza. Ma dopo grandi sforzi, controlli e ricerche sul territorio, la banda dei rapinatori del bancomat è stata individuata e sgominata.

