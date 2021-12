Veronica Ferraro, outfit da urlo fuori casa: ventre scoperto e non solo – FOTO

Veronica Ferraro non sente freddo e fa salire la temperatura su Instagram con un outfit stupefacente: ventre scoperto e non solo.

Veronica Ferraro è una delle influencer più apprezzate e seguite del web. La grande amica di Chiara Ferragni ha 1,3 milioni di followers sul servizio di rete più conosciuto al mondo, Instagram. La nativa di Milano ha aperto un blog in cui parla di moda. Qualche anno fa era completamente diversa: con l’ausilio del suo ex fidanzato (un noto personal trainer) la classe 1987 ha completamente modificato il suo corpo.

La Ferraro ama pubblicare scatti stratosferici in cui mette in mostra il suo fisico esagerato e le sue forme strepitose. Quest’oggi, la 34enne ha pubblicato una serie di scatti in cui ha svelato l’outfit incandescente che ha indossato per l’uscita speciale.

Veronica Ferraro, outfit sublime: ventre scoperto e non solo

Veronica, questo pomeriggio, è andata alla Galleria Vittorio Emanuele per visitare il nuovo punto vendita di Fendi. Per l’occasione speciale, la classe 1987 ha deciso di indossare un outfit spaziale con ventre completamente scoperto. Anche le sue spalle non sono coperte: nonostante il grande freddo di questi giorni, la sexy influencer ha deciso di uscire di casa così.

Il suo davanzale è piuttosto coperto, ma non passa comunque inosservato. I complimenti per lei ormai si sprecano: ogni singolo post condiviso dalla nativa di Milano ottiene sempre un ottimo riscontro. “Questo completo è il top” ha scritto una seguace visibilmente estasiata dal suo outfit.

La Ferraro, in questo periodo natalizio, sta infiammando il web con una facilità disarmante. Tra completini mozzafiato, outfit straordinari e reggiseno esplosivi, l’influencer mostra le sue forme senza la minima preoccupazione.

