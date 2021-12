Wanda Nara manda in tilt l’Argentina ed i suoi follower. Super sensuale ed un outfit che non passa inosservato

Non c’è cosa che Wanda Nara faccia che non abbia un eco mediatico. Dopo la crisi amorosa con suo marito, c’è un nuovo particolare che ha fatto riaccende i riflettori. Su Instagram la sexy procuratrice ha cambiato il suo nome. Ha eliminato il cognome Icardi ed è tornata come “Wanda Nara”. Perché una cosa del genere? Una nuova crisi è scoppiata tra lei ed il calciatore? È quello che si sono chiesti tutti.

Ci ha pensato l’argentina a spiegare tutto: ragioni puramente professionali. Una richiesta fatta al social dell’immagine diverso tempo fa e che si è concretizzata solo ora. Lo ha fatto per promuovere il suo brand di bellezza. Nessuna crisi in corso, i fan possono stare tranquilli.

Wanda Nara incontenibile: davanti esplode tutto

PER VEDERE LE FOTO ED I VIDEO DI WANDA NARA VAI SU SUCCESSIVO