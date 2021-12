William e Harry, il motivo del litigio: è Meghan la causa? La verità

Come sono andate le cose tra i fratelli William e Harry della Royal family? Ecco il vero motivo che ha portato al litigio

William e Harry sono due dei personaggi più discussi degli ultimi tempi. La loro storia è sempre al centro del gossip che appassiona milioni di fan che non perdono occasione di seguire le vicende della Royal family.

Due fratelli, uno diverso dall’altro, William più posato e tranquillo e Harry più emotivo e violento. Cosa ha portato i due principi alla rottura? La verità è venuta a galla.

William e Harry, il motivo del litigio

La loro differenza sembra aver portato ad un allontanamento che poi è precipitato in un vero e proprio litigio nell’ormai lontano 2017, anno in cui Meghan Markle è entrata a far parte della Royal Family.

L’opinione pubblica continua a pensare che il motivo di rottura fu proprio la moglie del principe Harry, ma qual è la verità sulla storia della Royal family? In realtà Meghan c’entra ma fino in parte, in quanto la causa che ha scatenato il litigio va oltre.

Harry e sua moglie si sono conosciuti pochi anni fa e tra loro fu amore a prima vista. I due cominciarono a frequentarsi e presto decisero di sposarsi e coronare il sogno delle nozze. Dal canto suo, il principe William ha visto la storia evolversi troppo velocemente e ha riferito al fratello la sua opinione.

Inoltre, il principe William chiese consiglio allo zio Conte di Spencer, cioè il fratello di Diana, che all’epoca del funerale della sorella aveva promesso di rimanere vicino ai due nipoti e supportarli in ogni situazione.

Così il principe Harry non ha preso bene il fatto che suo fratello abbia raccontato la sua storia anche allo zio e da quel momento le cose cominciarono a rompersi. Alla fine Harry e Meghan si sono sposati senza tenere conto delle opinioni dei cari.

