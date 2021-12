Andrea Delogu paradisiaca mostra un fisico da urlo, l’abito trasparente distrae e fa volare – FOTO

La speaker ieri sera era presente sul palco di “Uà” e per l’occasione ha indossato un abito azzurro a pois semi trasparente che non ha lasciato nulla alla fantasia.

Tra i vari ospiti che hanno fatto capolino nell’ultima puntata dello show di Baglioni “Uà – Uomo di varie età”, anche la bella Andrea Delogu che ha stregato con il suo monologo sul tempo e la capacità di ognuno di passare oltre alla avversità della vita.

Per l’occasione la speaker di Radio Rai 2, ha indossato un abito accollato di tulle e taffetà azzurro con pois blu scuro. Drappeggiato in vita con la gonna a fazzoletti, ha però creato scalpore per via del suo fisico messo in risalto dalla semi trasparenza del tessuto leggero.

Un incanto che ha fatto sognare milioni di italiani collegati per assistere all’appuntamento del sabato sera.

“Cantare davanti a @claudiobaglioniofficial le sue canzoni come se fossi allo stadio: ✔️Ero emozionata, figura barbina assicurata ma è stata una figata!” ha scritto lei nel post Instagram pubblicato. Ma dov’era in realtà ieri sera mentre passava in differita lo show? Scopriamolo.

Andrea Delogu impegnata in una nuova sfida editoriale, le foto dei fan

Mentre ieri sera andava in onda in differita l’ultima puntata di “Uà”, in realtà la bella rossa si trovava a Roma presso il MAAM Museo dell’Altro e dell’Altrove di Metropoliz, per la presentazione del libro “NO!” di GliScarabocchiDiMaicol&Mirco.

Un’introduzione che la bella attrice e speaker ha fatto con estremo piacere visto che già da diversi mesi nel suo profilo compare accanto al libro citato. Nel suo profilo sono apparse diverse foto ripostate che gli stessi fan accorsi nel luogo le hanno scattato per ricordare il momento così intimo e magico allo stesso tempo.

Sono in molti ora ad attendere l’uscita del suo ultimo libro che la Delogu continua a rimandare dalla scorsa primavere e che proprio in questi giorni dovrebbe essere in fase di revisione e quindi anche prossimo alla pubblicazione.

Cosa aspettarsi dalla sua mente creativa? Non ci è dato saperlo, sappiamo però solo che sarà un successone viste le premesse e la voglia di rivalsa della showgirl, sempre più attiva e spigolosa nel commentare il mondo dal suo punto di vista spesso anche spigoloso e sinceramente diretto.

