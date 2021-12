Anna Tatangelo si è presentata sui social network con un outfit da sballo: lo spacco è epocale, la foto conquista i fans!

Il 2021 di Anna Tatangelo è da incorniciare: la nativa di Sora è riuscita finalmente a conquistare tutti non con la sua voce, ma con il suo talento alla conduzione. Mediaset ha deciso di inserirla nei cast di diversi programmi e ha scelto proprio lei per il ritorno di ‘Scene di un matrimonio’ sul piccolo schermo.

Anna, qualche giorno fa, ha rilasciato una bellissima intervista a ‘Panorama’ in cui ha svelato che con i numeri ha abbattuto tutti i pregiudizi (pioggia di critiche quando fu annunciata per ‘Scene da un matrimonio’) e che sogna uno show tutto suo per dimostrare di essere cresciuta professionalmente. La Tatangelo, inoltre, continua a conquistare le attenzioni condividendo post fenomenali su Instagram. L’ultima fotografia apparsa online è favolosa: l’artista si presenta con uno spacco epocale.

Anna Tatangelo tutta in pelle: lo spacco è epocale

