Sabrina Salerno ha fatto sognare il popolo del web sfoggiando una mise sbalorditiva. Al suo fianco una persona speciale: subito è boom di like e commenti.

Fascino mozzafiato, sguardo ipnotico, bellezza irresistibile. Sabrina Salerno torna a stupire il pubblico catalizzando l’attenzione con una mise sbalorditiva: le sue curve da urlo scatenano la fantasia tra il suo ultimo post Instagram e il ricordo della sua ultima esibizione bollente andata in scena ieri sera a “Ballando con le Stelle”.

Durante l’ultima puntata del format si è mostrata radiosa e bellissima, donando ai fan uno spettacolo unico.

Nonostante questo non ha sfangato l’ultima sfida: a vincere quest’edizione è stata la coppia Arisa e Vito Coppola. Tuttavia per la showgirl non manca la forte gratitudine per il percorso vissuto.

Sabrina Salerno radiosa al fianco di una persona speciale

Per vedere l’ultimo scatto di Sabrina Salerno, vai su Successivo