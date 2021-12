Questore si toglie la vita nel proprio ufficio: trovati due biglietti sulla scrivania

Si sarebbe suicidato con la pistola di ordinanza il Questore di Biella, Gianni Triolo ma prima avrebbe lasciato due biglietti: uno alla moglie ed uno al figlio.

Aveva 60 anni Gianni Triolo, il Questore di Biella che nella giornata di ieri, sabato 18 dicembre, è stato rinvenuto privo di vita all’interno del suo ufficio. L’uomo si sarebbe suicidato, sparandosi un colpo con la pistola d’ordinanza.

A rinvenire il corpo, la donna delle pulizie che, intorno alle 7 del mattino, avrebbe fatto ingresso nella stanza di Triolo.

Biella, morto suicida il Questore Gianni Triolo: alla moglie ed al figlio lascia due biglietti

Non è ancora del tutto chiara la dinamica della morte del Questore di Biella, Giovanni Triolo. Di certo qualche risposta in più, gli inquirenti la troveranno analizzando i due biglietti che il 60enne avrebbe lasciato, stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, alla moglie ed al figlio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ladre in metropolitana, attenti alle borseggiatrici milanesi: sono sempre le stesse

Triolo era al suo primo incarico di Questore ed era arrivato a Biella all’inizio del lockdown. Chi lo aveva conosciuto ne parlava come di un uomo garbato, felice e disponibile. Purtroppo, però, qualcosa doveva averlo turbato a tal punto da indurlo a compiere l’estremo gesto. Ma di cosa si trattasse nessuno pare fosse a conoscenza dato che l’uomo non aveva rivelato a nessuno alcun tipo di disagio.

A rinvenire il corpo la donna che si occupava delle pulizie. Ieri mattina, sabato 18 dicembre, come sempre si era recata in Questura intorno alle 7 ed era entrata nella stanza di Triolo. Avrebbe visto l’uomo chino sulla scrivania ed in un primo momento non si sarebbe accorta dell’accaduto. Solo una volta avvicinatasi avrebbe scorto, riporta Il Corriere, del sangue. Immediato l’allarme lanciato prima agli altri poliziotti presenti nell’edificio e poi ai carabinieri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bimbo autistico aggredito. Frasi terribili rivolte alla madre

Numerosi i messaggi di cordoglio, tra cui quello del primo cittadino di Biella, Claudio Corradino. Il sindaco ha affermato di averlo visto l’ultima volta venerdì e si è detto sotto choc per l’accaduto. Triolo era un uomo gentile con cui ha lavorato fianco a fianco e la sua scomparsa lo ha sconvolto.

Parole di commiato anche quelle del viceministro all’economia Gilberto Pichetto nonché quelle del Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia.