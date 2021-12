Leone bimbo autistico di 8 anni, ha subito insieme alla madre una pesante aggressione verbale

E’ accaduto a Roma, nel quartiere Parioli. Vanessa Bozzacchi è la mamma di Leone, un bambino di 8 anni affetto dalla sindrome di autismo e classificato tra i casi più gravi. Leone non parla e non ha altro modo di esprimersi se non il movimento, è infatti un bimbo iperattivo. Questa sua condizione di iperattività ha spesso messo in difficoltà lui e la madre che teme sempre che lui possa subire delle discriminazioni, come avvenuto in questo caso.

Bambino autistico aggredito verbalmente, la denuncia della madre sui social

Vanessa Bozzacchi madre di Leone, lavoro all’interno di uffici stampa di attori e personaggi del mondo dello spettacolo. Dopo l’aggressione subita insieme al figlio a causa della disabilità di quest’ultimo, ha deciso di sfogarsi raccontando l’accaduto su instagram.

La donna ha raccontato di essersi recata in una macellerie all’interno del quartiere Parioli di Roma, insieme con il figlio. “Leone era in una giornata agitata più del solito” ha affermato “in fila con noi c’erano anche una donna sui 70 anni ed un uomo sui 50”. Ad un certo punto il bambino correndo agitato avrebbe urtato la signora che a quel punto, molto infastidita, ha reagito aggredendo verbalmente il bambino. “Sei troppo agitato, sei un maleducato” ha urlato la signora al bimbo; a quel punto si è intromessa Vanessa che ha spiegato alla signora come non si trattasse di maleducazione ma di un’iperattività dovuto ad un disturbo autistico. Ma la spiegazione non è però bastata in quanto a quel punto, l’altro uomo presente all’interno della macelleria ha aggredito Vanessa urlandole contro: “Chissenefrega se è autistico. Lei è solo una maleducata che se ne approfitta“. Una risposta cattiva e ingiustificabile che ha sconvolto profondamente la madre di Leone che da sempre teme possano accadere questo tipo di situazione.

Vanessa ha deciso allora di condividere l’aggressione subita sui social, non solo per raccontare ciò che ha dovuto affrontare ma anche e soprattutto per sensibilizzare le persone su un tema così delicato come la disabilità. Vanessa e Leone hanno ricevuto tantissimo sostegno e solidarietà dalle persone; è stato anche lanciato l’hashtag #iosonoLeone.