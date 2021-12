Auto sbanda e finisce in un canale d’acqua: morti padre di 50 anni e figlio minorenne

Nella serata di ieri, lungo la provinciale 2 a Orzinuovi (Brescia), un padre ed il figlio sono morti dopo che l’auto su cui viaggiavano è finita in un canale.

Un drammatico incidente si è verificato nella serata di ieri lungo la strada provinciale 2 a Orzinuovi, in provincia di Brescia. Un’auto, su cui viaggiavano un uomo di 50 anni ed il figlio minorenne, è finita fuori strada ribaltandosi in un canale adiacente alla carreggiata. All’arrivo dei soccorsi per il 50enne non c’è stato nulla da fare, mentre il figlio è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto poco più tardi.

Brescia, auto sbanda e si ribalta in un canale d’acqua: morti padre e figlio

Tragedia nella serata di ieri, sabato 18 dicembre, sulla strada provinciale 2 nel territorio di Orzinuovi, comune in provincia di Brescia. Un uomo di 50 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, ed il figlio minorenne hanno perso la vita in un incidente stradale.

Le due vittime, riferisce la redazione de Il Giornale di Brescia, viaggiavano a bordo di un’auto, una Honda, quando improvvisamente il conducente ha perso il controllo del veicolo che è terminato in un canale ribaltandosi.

Sul posto, per primi, sono arrivati i carabinieri che senza esitare si sarebbero tuffati nel canale riuscendo ad estrarre dall’abitacolo i due e portarli a riva. I militari dell’Arma hanno avviato le manovre di rianimazione, poi proseguite dall’equipe medica del 118. Per il 50enne, purtroppo, ogni sforzo è risultato vano e alla fine i sanitari si sono arresi costatandone il decesso. Il ragazzino, ancora vivo, ma in condizioni critiche, scrive Il Giornale di Brescia, è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Chiari, dove il suo cuore ha smesso di battere poco dopo.

I carabinieri hanno provveduto ai rilievi per determinare la dinamica del sinistro. Dai primi riscontri, riporta Il Giornale di Brescia, pare che il 50enne possa aver perso il controllo della vettura a causa della fitta nebbia in zona.

