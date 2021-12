La ex gieffina ha rivelato ieri sui social come sta la sua famiglia dopo aver scoperto una dura verità che mette in pericolo tutti.

Mancano all’incirca 72 giorni al parto secondo quanto scritto dalla bella modella e influencer nella sua pagina Instagram. Tra poche settimane potrà tenere tra le braccia il figlio di Paolo Ciavarro ma nel frattempo Clizia Incorvaia sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua vita.

Poche ore fa ha comunicato sui social che sua figlia Nina, nata dalla relazione con Francesco Sarcina, è risultata positiva al Covid. Le parole che ha usato hanno commosso tutti per lo stato di tensione che sta vivendo ora. Sentiamo cos’ha detto ai follower.

Clizia Incorvaia confessa tutto, fan sotto choc

La Incorvaia non ha solo registrato delle stories Instagram in cui svela l’atroce verità ma ha anche pubblicato un post dove tiene in braccio la sua ceratura e la stringe per proteggerla con tutte le sue forze.

“Famiglia virtuale è giusto informarvi, Nina ha il Covid. Sto passando ore di sconforto poiché ho tre vite da proteggere Nina, bebè e infine me. Il 23 dovrei fare seconda dose vaccino, spero di essere negativa per poterlo fare (a giugno sono rimasta incinta e non ho potuto fare vaccino, non perché fossi contraria)”.

La neo mamma però prosegue nel suo sofferto monologo: “Non abbassate la guardia, vaccinatevi, fate tamponi molecolari (non rapidi) dinnanzi a casi di Covid nelle classi dei vostri figli e nel lavoro. Non siate superficiali e riservate la ‘sana leggerezza’ ad altro. Se ci fosse meno menefreghismo è più senso civico non ci troveremmo in questa situazione. Pensate alla vostra pelle come a quella del prossimo 🥺♥️🙏”.

I messaggi di appoggio dei fan che da anni la sostengono in modo virtuale non si sono fatti attendere ed in pochissimi minuti sono arrivati tantissimi auguri per lei e la sua famiglia di fronte a questa situazione tra le più tragiche di tutte.

