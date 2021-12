“Domenica In”, Alberto Matano annuncia una terribile notizia: “Non potrò andare in onda”. Purtroppo è accaduto

A “Domenica In”, Alberto Matano ha annunciato una terribile notizia che ha sconvolto i telespettatori. Mara Venier ha palesato al conduttore tutta la propria solidarietà

La puntata odierna di “Domenica In” si è aperta con un primo blocco dedicato alla finalissima di “Ballando con le Stelle”. Mara Venier, che ha seguito con grande partecipazione l’avventura degli aspiranti ballerini, ha ospitato i volti più noti di questa edizione: dalla vincitrice Arisa, a Morgan e Sabrina Salerno.

La conduttrice, proprio durante i minuti iniziali della diretta, si è voluta collegare con il collega e amico Alberto Matano, che nella gara di ballo ricopre il ruolo di commentatore a bordo campo. Il presentatore, con voce affranta, ha spiegato come mai, nella serata di ieri, non ha potuto presenziare alla finale. Mara Venier, abbattuta, ha trasmesso a Matano tutta la propria solidarietà.

“Domenica In”, Alberto Matano annuncia una terribile notizia: “Non potrò andare in onda”

Nel corso della puntata finale di “Ballando con le Stelle”, i telespettatori hanno terribilmente avvertito la mancanza di Alberto Matano. Il conduttore, collegatosi con Mara Venier durante l’appuntamento odierno di “Domenica In”, ha spiegato al pubblico le ragioni della sua assenza. “Ho avuto un contatto indiretto con una persona risultata positiva” – ha annunciato il presentatore, aggiungendo – “Fortunatamente sto bene“.

A causa di questo inconveniente, Matano non ha potuto partecipare alla finalissima della gara di ballo, che non ha esitato a definire “emozionante“. “Mi è dispiaciuto non essere con gli amici di Ballando, ma è stato giusto così“, ha puntualizzato Alberto, che dovrebbe tornare al timone de “La vita in diretta” nella giornata di martedì.

“Lunedì non saremmo potuti andare in onda per motivi legati al palinsesto“, si è affrettato a precisare il conduttore, a cui Mara Venier ha palesato tutta la propria solidarietà. “Pensavo che avessi preso il maledetto Covid, ma fortunatamente non è così. Sono certa che martedì tornerai in onda“: questo l’augurio della padrona di casa di “Domenica In”.

Prima di salutare i telespettatori, Matano ha espresso il proprio personale parere in merito all’avventura da poco conclusasi: “Ballando è stato incredibile, il pubblico ha amato lo spettacolo. Brava Milly, bravi tutti!“.

