“3 mesi di noi”, Elodie incanta il web mostrando sorridente il suo pancino – FOTO

Elodie è riuscita a sorprendere il suo pubblico dei social mostrando felice il suo pancino in un momento davvero speciale

Elodie è senza dubbio uno di quei personaggi che per bellezza e bravura sono in grado di occupare un posto d’onore nel cuore di tantissimi ammiratori.

Ne è una dimostrazione la grande platea di follower che è felice di ammirare gli scatti che la cantante spesso condivide sul suo profilo Instagram. In questo periodo l’artista romana è impegnata in una nuova avventura che ama documentare proprio attraverso i social.

Elodie infatti si sta cimentando in una veste del tutto insolita. Fa parte infatti del cast di “Ti mangio il cuore“, il nuovo film di Pippo Mezzapesa tratto dal romanzo-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini.

Il pancino che Elodie mostra orgogliosamente

Elodie per quanto riguarda soprattutto la sua carriera artistica si trova a vivere un momento decisamente magico.

Ne è dimostrazione proprio la voglia di mettersi in gioco nei panni di attrice accendendo così la curiosità dei suoi tanti ammiratori. Proprio dal set di “Ti mangio il cuore” è arrivato uno scatto che ha fatto volare la fantasia dei suoi tanti follower.

Nella foto si è lasciata ritrarre con Diego Prestopino ed entrambi mostrano con orgoglio un bellissimo pancino. È ovvio che lo scatto sia ironico visto che anche il truccatore potrebbe vantare di essere “incinto”. Eppure la scritta “It’s a boy” e “Tre mesi di noi” hanno fatto illudere in tantissimi sperando in un lieto annuncio da parte della cantante.

In realtà così non è, si è trattato soltanto di un momento goliardico tra due amici fra una ripresa e l’altra sul set del film.

Agli ammiratori di Elodie non resta quindi che attendere proprio l’uscita della pellicola per vedere la propria beniamina impegnata in un ruolo per lei insolito. Vista la sua grande sensibilità artistica sono in tanti a scommettere che anche questa sarà una sfida vinta per la cantante.