“Radiosa più che mai!” Federica Panicucci incanta tutti, le trasparenze alimentano fantasie inconfessabili – FOTO

Federica Panicucci, la bellissima conduttrice omaggia i followers con un carrellata di foto che tengono col fiato sospeso.

Federica Panicucci continua ad essere una delle conduttrici di punta delle reti Mediaset. Tutte le mattine entra nelle case degli italiani con “Mattino Cinque” e nonostante i numerosi impegni – di recente ha fatto visita al Papa, un evento a cui la stessa è particolarmente legata – riesce comunque a tenere aggiornato il suo milione di followers.

Outfit sempre impeccabili, quando la Panicucci scatta una foto nulla è lasciato al caso e trovarle un difetto diventa impossibile. Bellissima e professionale come poche, ogni post diventa virale ed i fans si perdono in un fascino senza fine, così come il suo ultimo post dove appare impeccabile e super elegante.

Federica Panicucci, elegante e impeccabile come poche: le trasparenze fanno fantasticare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Grande Fratello Vip”. Valeria Marini l’ha fatto veramente: concorrenti indignati davanti al gesto inaspettato

Sorprende ancora una volta la conduttrice con una serie di scatti a tema natalizio. Abito nero attillato e con tessuto che brilla sotto la luce del mega albero di Natale posizionato alle sue spalle. Graziosi gli inserti in velo trasparente posizionati proprio sulle maniche, quasi ad accarezzare le braccia delicatamente con tanto di frange.

L’abito, firmato Elisabetta Franchi ha suscitato il clamore del web. Già un precedente tubino aveva fatto impazzire tutti, numerosi gli articoli di moda dedicati a questo capo eletto must have della stagione. Per chi ancora non lo avesse visto, può spulciare tra i post della Panicucci dove si vede di spalle mentre saluta il Papa. Un momento importante e ricco di significato anche se alcuni l’hanno criticato: la stretta di mano e l’assenza di mascherine non è stata accettato in un periodo di pandemia.

In molti si sono chiesti come mai la Panicucci non sia presente a “Mattino Cinque”, qualcuno aveva temuto un suo addio. La diretta interessata ha tranquillizzato tutti che tornerà in onda dal 10 gennaio tutte le mattine.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Aurora Ramazzotti, la magliettina scopre un po’ troppo: l’annuncio manda in subbuglio il web – FOTO

La sua assenza è dovuta al fatto di dover preparare due programmi che andranno in diretta il 24 ed il 31 dicembre, lo scrive la diretta interessata sui social: “E da oggi inizio a lavorare per due eventi ai quali tengo moltissimo! Il “Concerto di Natale” e “Capodanno in musica”!”

LE PREVISIONI METEO DI YESLIFE 18 DICEMBRE 2021