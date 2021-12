Cala il sipario allo stadio Franchi di Firenze, dove si è appena concluso il lunch match della 18^ giornata di Serie A Fiorentina-Sassuolo: il tabellino e le pagelle.

Termina 2-2 Fiorentina-Sassuolo, gara valida per la 18^ giornata del campionato di Serie A. Dopo mezz’ora di equilibrio, ad aprire le danze ci pensa Scamacca che, servito da Frattesi, scaglia un rasoterra da fuori area: palla all’angolino e ospiti avanti. La Fiorentina incassa il colpo e cinque minuti dopo i neroverdi raddoppiano: Frattesi, dopo l’assist per Scamacca, si mette in proprio e batte Terracciano con una conclusione ravvicinata.

Nella ripresa, i Viola rimontano in pochi minuti e agguantano il pari. Prima con il solito Vlahovic al 51’: l’attaccante serbo, riceve da Torreira e, a tu per tu con Consigli, scarica il pallone all’incrocio dei pali. Al’61’ è Torreira ad iscriversi nel tabellino dei marcatori insaccando da pochi passi dopo una serie di rimpalli in area di rigore.

Serie A, Fiorentina-Sassuolo: il tabellino e le pagelle del lunch match della 18^ giornata

I Viola con il pari di oggi riagguantano, al quinto posto in classifica, Roma e Juventus a quota 31 punti. Gli emiliani salgono, invece, a 24 punti alle spalle dell’Empoli e della Lazio, in attesa delle altre sfide della giornata.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6; Odriozola 6, Milenkovic 5,5, Martìnez Quarta 5,5, Biraghi 4,5; Bonaventura 6,5 (78′ Amrabat 6), Torreira 7,5, Maleh 5,5 (46’ Duncan 6); Callejon 5 (46’ Saponara 6,5) (78′ Terzic 6), Vlahovic 7 (88′ Igor s.v.), Gonzalez 6. A disposizione: Cerofolini, Benassi, Castrovilli, Kokorin, Nastasic, Rosati, Sottil, Venuti. Allenatore: Vincenzo Italiano 6.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6,5; Toljan 5,5 (78′ Muldur 6), Chiriches 5,5, G. Ferrari 5,5, Kyriakopoulos 6; Frattesi 7,5 (78′ Harroui 6), Lopez 6; Berardi 6, Raspadori 6,5 (66′ Boga 5,5), Traoré 6 (57′ Henrique 5,5); Scamacca 7 (66′ Defrel 5,5). A disposizione: Satalino, Pegolo, Goldaniga, Magnanelli, Rogerio, Peluso. Allenatore: Alessio Dionisi 5,5.

Arbitro: Marco Serra della sezione di Torino.

Reti: 32’ Scamacca (S), 37’ Frattesi (S), 51’ Vlahovic (F), 62′ Torreira (F).

Ammoniti: 27’ Toljan (S), 44’ Biraghi (F), 54′ Chiriches (S), 56′ Traoré (S), 58′ Martìnez Quarta (F), 59′ Scamacca (S), 69′ Biraghi (F), 71′ Frattesi (S).

Espulsi: 69′ Biraghi (F).

Note: 2′ e 5′ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Torreira (F).

Prima della pausa per le festività natalizie, nel turno infrasettimanale, la squadra di Italiano affronterà in trasferta il Verona, gara in programma mercoledì alle 18:30. Alle 16:30, invece, il Sassuolo ospiterà al Mapei Stadium il Bologna.