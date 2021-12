La talentuosissima attrice italiana Giorgia Palmas ha postato una foto in bianco e nero: i suoi scatti sono come una droga per i fan!

La favolosa fashion blogger italiana ha dato il meglio di sé nel suo nuovo IG post: troppo bella per essere vera!

Nell’immagine in bianco e nero, Giorgia posa in piedi, con indosso un lungo abito scuro, che ha un corpetto rigido ed una gonna in tulle: con quest’abito la Palmas sembra proprio una principessa!

Nella didascalia la bella influencer ha scritto: “-7 giorni a Natale”.

La foto, scattata in un atelier di Milano, ha avuto un boom di visualizzazioni, mi piace e commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Sei di una bellezza travolgente“; “Che regina meravigliosa”; “Bella… senza ‘se’ e senza ‘ma’ “; “Sei sempre stupenda” oppure “Favolosa”.

Volete vedere lo scatto più esagerato del 2021?

Giorgia Palmas come non l’avete ma vista: l’abito sembra esserle stato cucito addosso! – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Scoop a Ballando con le Stelle. Una coppia rivela: “ci siamo fidanzati”

La meravigliosa trentanovenne italiana ha fatto prendere un infarto a tantissimi utenti che la seguono… la causa? Questa sua foto a dir poco spaziale!

Nell’immagine Giorgia viene immortalata a tre quarti, con il corpo di profilo ed il volto girato a favore di fotocamera, mentre sfoggia uno smagliante sorriso e fissa l’obbiettivo: mai visto nulla del genere!

Il make-up è il pezzo forte del look: si tratta di uno smokey eyes ben sfumato, abbinato ad un rossetto nude sulle labbra… che spettacolo!

I capelli sono mossi e gli accessori sono fini ed eleganti: ogni particolare è stato curato nei minimi dettagli!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Il Volo, Gianluca presenta la sua fidanzata: una bomba da capogiro FOTO

La popolarità della seducente Giorgia Palmas cresce ogni giorno sempre di più: oggi il suo profilo Instagram è arrivato a contare più di 1,8 milioni di followers.

IL METEO DI YESLIFE, LE PREVISIONI DEL 18 DICEMBRE 2021