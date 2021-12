Giorgia favolosa sui social network: la fantastica cantante ha incantato tutti con uno strepitoso selfie allo specchio.

Giorgia Todrani è sicuramente una delle cantanti più apprezzate dell’intero panorama musicale italiano. La nativa di Roma non ha avuto successo solamente nel nostro paese, ma anche in altre zone d’Europa e soprattutto in America Latina. Secondo le stime, soltanto in Italia ha venduto circa 7 milioni di copie. Anche al ‘Festival di Sanremo’, la nativa di Roma ha sempre fatto grandi figure inanellando un primo, un secondo e un terzo posto.

Giorgia ha grandi numeri anche sui social network: il suo account Instagram vanta ben 832mila followers. L’artista riesce ad incantarli con fotografie stupende: il selfie pubblicato oggi è un qualcosa di pauroso.

Giorgia favolosa: il selfie allo specchio stupisce

Giorgia, questa sera, ha deciso di svelare tutta la sua bellezza pubblicando un meraviglioso selfie allo specchio. La cantante sfodera un outfit sublime e ha degli stivaletti a tacco niente male. Sul suo viso luminoso c’è un accenno di un sorriso che stuzzica gli ammiratori. La foto stupisce veramente tutti.

“Esemplare di specchio ad unghia anni ‘70” ha scritto in didascalia la romana. La classe 1971 ha da poco compiuto 50 anni ma ne dimostra sicuramente di meno. La Todrani, qualche giorno fa, ha rilasciato un’emozionante intervista in cui ha parlato dei momenti drammatici della sua vita. La cantante ha parlato della prematura morte del suo compagno Alex Baroni e ha svelato di aver perso due figli prima di avere Samuel Iacono.

Il post di oggi ha inanellato tantissimi commenti. Gli utenti si stanno scatenano e stanno inondando il contenuto di apprezzamenti e di elogi. Qualcuno ricorda con piacere anche lo specchio. Tra i commenti spiccano quelli di Elisa D’Ospina, Paola Iezzi e Justine Mattera.

