“Non puoi arrestare il tuo sguardo su di me…”, Maria Pedraza il selfie bollente manda in tilt i fan: favolosa – FOTO

Maria Pedraza mette i followers di Instagram nelle condizioni di sognare a occhi aperti: bellezza favolosa e senza rivali.

L’attrice e ballerina spagnola, Maria Pedraza ha condito il suo splendido di weekend di un momento caliente che ha fatto sognare tutti anche solo per un istante.

Un vero e proprio ‘capolavoro’ di bellezza vivace e mediterranea ha fatto irruzione sui social sbaragliando la concorrenza, tutta d’un fiato. Diversi i commenti di approvazioni, in tutte le lingue del mondo che permettono a Maria di elevarsi a dea della bellezza, semplicemente unica e inimitabile.

Il mese di Dicembre finora è stato davvero toccante per lei, nell’ambito della sua sfera personale. Basta pensare alle dichiarazioni al miele nei confronti dell’ex Jaime, diventato padre. Una palese dimostrazione che la showgirl non dimentica facilmente chi ha fatto parte del suo passato, anzi ne apprezza con generosità i cambiamenti e gli sviluppi dei vari contesti che ruotano attorno

