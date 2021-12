“Matrimonio a prima vista”, ex concorrente fa coming out sul suo lavoro: “Vi giuro che non sono un barbone”

Durante la scorsa stagione del programma non si è ben capito che cosa lui facesse nella vita, finalmente ha fatto chiarezza con un post Instagram molto dettagliato.

Quando inizia una nuova stagione di “MAPV Italia” i fan non vedono l’ora di conoscere nel dettaglio la vita privata dei partecipanti all’esperimento sociale per entrare ancora maggiormente in empatia con loro.

Questo non è avvenuto per Sergio Capozzi, il marito di Jessica Gregorio, l’unica coppia rimasta insieme dell’edizione appena conclusa.

Il giovane ha più volte ribadito di essere un giramondo senza mai specificare di cosa in realtà si occupi veramente. In queste settimane durante le dirette Instagram che ha svolto a casa è tornato sull’argomento e ha finalmente rivelato nel dettaglio in cosa consiste il suo lavoro.

Sergio Capozzi rivela che lavoro fa, da non crederci

“Durante le fasi di selezione per entrare nel programma quando parlavo con la produzione nessuno ha mai capito realmente che lavoro facessi, non mi stupisco che il pubblico pensi che io sia un nullafacente. Vi giuro però che non sono un barbone!”.

Queste le parole di Sergio durante l’ultima diretta social che ha anticipato il post Instagram che ha fatto poi chiarezza in modo esaustivo.

Ha girato in lungo e largo per il mondo non solo per passione ma anche per mettersi alla prova con se stesso. Tante le mansioni svolte nella ristorazione, tanto che durante queste trasferte ha imparato ad insegnare agli altri come gestire l’apertura dei locali dalla fase burocratica fino all’organizzazione degli spazi veri e propri.

“Ho iniziato a 15 anni nel mondo della ristorazione ed in giro per il mondo mi occupavo di creare, gestire e controllare nuovi format come ristoranti, fast food o bar”, scrive il giovane nel post.

Oggi Sergio è diventato un Franchisee Operations Consultant, ovvero si occupa di gestire l’apertura di tutti gli store in franchising dell’azienda “I Love Poke” in Italia, la prima che ha portato il noto piatto asiatico nel nostro Paese.

La sua professionalità però non si ferma qui: Sergio sta anche studiando per diventare life coach e presto lo vedremo come insegnate nell’accompagnare le persone in difficoltà in un percorso di crescita personale e riabilitativo delle loro facoltà emotive.

