Mattia Briga e Arianna Montefiori sposi. La dichiarazione ironica e divertente dell’ex concorrente di “Amici”

Mattia Briga, cantautore ed ex concorrente del talent show “Amici” di Maria De Filippi, ha sposato la sua fidanzata, l’attrice Arianna Montefiori. Un momento di grande gioia e commozione

Il talent show “Amici” di Maria De Filippi ha sfornato negli anni una serie di giovani promesse dello spettacolo italiano, in particolare nel mondo musicale, che oggi riempiono le classifiche nostrane.

Sicuramente ricorderete la quattordicesima edizione (2015) in cui trionfò il gruppo The Kolors. Al secondo posto arrivò un grintoso cantautore romano, attivissimo nella scena rap della capitale, noto come Briga, pseudonimo di Mattia Bellegrandi. Ieri, 18 dicembre, è giunta notizia del suo matrimonio con una bellissima e talentuosa attrice, sua concittadina.

Mattia Briga e Arianna Montefiori: il loro matrimonio da sogno immortalato sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BRIGA (@brigaofficial)

Mattia Briga e Arianna Montefiori si sono sposati ieri, 18 dicembre, alle ore 11 in una cerimonia religiosa celebrata in Vaticano. A renderlo noto è stato lo stesso rapper che ha pubblicato un breve video mentre, trepidante e ansioso, aspettava la futura moglie davanti alla chiesa: “Amore se te va eh” – ha scritto simpaticamente in didascalia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Charlene Di Monaco triste risvolto: l’ultima richiesta ad Alberto, il principe la asseconda

Sono divenuti una coppia ufficiale nel 2019; solamente un anno dopo è arrivata la proposta di matrimonio con tanto d’immancabile anello. Il momento è stato reso pubblico sui social network tramite immagini in cui Briga si inginocchiava emozionato davanti alla donna che gli ha rubato il cuore.

“Grazie di esistere amore mio. Sei stato impeccabile a supportarmi e sopportarmi in questo primo anno insieme” – aveva scritto Arianna Montefiori, nota per aver fatto parte del cast di “Don Matteo”, “Che Dio ci aiuti” e “Il paradiso delle signore”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Senza parole” Elisa Isoardi sexy incanto? Lo fa in spiaggia come Madre Natura – FOTO

Lui aveva replicato ironicamente con queste parole: “Amore, finché mi fai vedere tutte le partite di Champion’s non vedo perché la nostra storia debba finire”.

Mattia Briga corona questo momento di splendore in concomitanza dell’uscita del suo ultimo album dal titolo “Lunga vita”, dieci tracce in cui collabora con nomi illustri come Emis Killa, Gemitaiz e Anna Tatangelo.

GUARDA SUL NOSTRO CANALE YOU TUBE L’INTERVISTA A CARLETTO LIFE