Pio e Amedeo ancora una volta nella bufera: la battuta infelice gela il web

Pio e Amedeo sono stati ospiti di Maria De Filippi ad Amici. Il duo comico ha presentato il film che uscirà a gennaio e neanche questa volta si sono risparmiati le polemiche

Pio e Amedeo sono un duo comico molto famoso della televisione italiana. Se per un periodo sono stati molto amati da tutto il nostro Paese, con il passare del tempo sono nate sempre più polemiche contro di loro per un po’ di battute infelici che hanno fatto durante i loro spettacoli oppure ospitate in televisione. Spesso sono stati accusati di essere omofobi per aver utilizzato dei termini offensivi, ma si sono sempre difesi dicendo che non c’è mai stata una intenzione cattiva nelle loro battute. A distanza di mesi, oggi è scoppiata una nuova polemica.

Pio e Amedeo nella bufera: “Non fate ridere a nessuno”

Ospiti di Maria De Filippi ad Amici, i due sono entrati in studio per presentare il loro nuovo film “Belli Ciao” che uscirà in tutti i cinema a gennaio. Per questa occasione, e anche perché stanno per avvicinarsi le feste di Natale, hanno portato un po’ di regali alla conduttrice e ai giudici presenti in studio. Si sono presentati con cesti pieni di salumi, di verdure e di tanto altro. Poi, sollevando un fascio di finocchi, hanno esclamato: “diversamente spezie perché finocchio non si può dire“.

La battuta ha gelato il web, riportando alla mente di tutti quella vecchia polemica dove sarebbero forse state necessarie delle scuse e non una giustificazione. Il fatto che continuino a fare ironia su cosa possono e non possono dire in televisione, come se deridessero un po’ questi paletti che il politically correct ha imposto loro, ha fatto torcere il naso a molti e sono stati tanto criticati.

Ancora una volta sono riusciti a dividere il pubblico ma in ogni caso Maria De Filippi è molto affezionata a loro e continua ad ospitarli ogni anno nel suo programma.