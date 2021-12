Hai elevati livelli di colesterolo nel sangue? Scopri qual è l’alleato che potrebbe salvarti la vita. Nessuno ne era a conoscenza…

L’ipercolesterolemia è una delle problematiche di salute maggiormente riscontrate dalle persone. Secondo le statistiche, ne soffrirebbero circa 2 milioni e mezzo di italiani di età compresa tra i 40 e gli 80 anni. Una malattia che, oltre a causare svariate ripercussioni nei pazienti che ne sono affetti, comporta una spesa sanitaria pari ad un miliardo di euro all’anno.

Ma che cosa si intende davvero quando si parla di colesterolo alto? Bisogna sapere che questa molecola, appartenente alla famiglia dei lipidi, svolge delle importantissime funzioni strutturali e metaboliche. Eppure, qualora la sua presenza nel sangue superi la soglia prevista, ciò può comportare rischi cardiovascolari piuttosto seri (tra cui l’infarto). Per coloro che soffrono di ipercolesterolemia, tuttavia, un prezioso “alleato” potrebbe essere la soluzione a tutto.

Riduce il colesterolo nel sangue: ne basta un cucchiaio ogni mattina

Sorprendentemente, il cibo è il più prezioso alleato contro l’innalzamento dei livelli di colesterolo nel sangue. Sono quattro, in particolare, gli alimenti e le spezie di cui coloro che soffrono di ipercolesterolemia non dovrebbero mai far a meno. Ne basterà un cucchiaio ogni mattina per ridurre in maniera significativa i rischi cardiovascolari dovuti ad un innalzamento del cosiddetto “colesterolo cattivo”.

La nocciola è il primo di questi alimenti. Questo tipo di frutto, oltre ad essere ricco di vitamina E, contiene una serie di sostanze utilissime alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Alle nocciole si aggiunge la stevia, un dolcificante che sta spopolando negli ultimi tempi, specie per via di una caratteristica che la rende una sostanza ideale agli occhi degli sportivi: contiene zero calorie.

Anche la cannella, spezia molto utilizzata in cucina, è una valida alleata contro l’ipercolesterolemia. Oltre a controllare il livello di colesterolo nel sangue, questa spezia favorisce la circolazione sanguigna e riduce i problemi circolatori. Infine, il lievito di birra è l’ultima delle sostanze indispensabili per le persone che soffrono di colesterolo alto. Un integratore che, oltre a ridurre i rischi cardiovascolari, regola il funzionamento del pancreas.

D’ora in avanti, tutti coloro che sono affetti da ipercolesterolemia non potranno proprio fare a meno di questi alimenti. Ne basterà solamente un cucchiaio al giorno per contrastare l’innalzamento del livello di colesterolo nel sangue.