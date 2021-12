Arriva uno scossone per la Royal Family, costretta a mandare a monte tutti i programmi per le feste. Per i reali cambia tutto.

50 invitati, grandi festeggiamenti, attimi di condivisione. Questo è quello che sarebbe stato vissuto dalla Royal Family nei prossimi giorni. Con il Natale alle porte la famiglia britannica più famosa del globo si stava organizzando per pianificare i suoi impegni durante le feste, ma qualcosa non è andato come previsto.

A minare gli impegni una nuova minaccia che sembra cambiare le carte in tavola. Secondo il The Sun la Regina Elisabetta ha dovuto rinunciare a un grande evento natalizio, previsto per la prossima settimana.

A Palazzo la macchina organizzativa era stata messa in moto per organizzare un party da 50 invitati, tra cui la Sovrana, il Principe Carlo, Camilla e altri parenti: un momento per celebrare le feste uno al fianco dell’altro a cui tuttavia dovranno dire addio.

Royal Family, feste natalizie minacciate: clamoroso motivo

Una pesante minaccia sembra incombere sul Natale della Royal Family. A determinare una battuta d’arresto ai preparativi della grande festa prevista nell’agenda reale, la recente conferenza stampa del premier Boris Johnson dedicata all’aggiornamento sui contagi da Coronavirus in Inghilterra: per ridurne l’incremento avrebbe invitati i cittadini a evitare situazioni di assembramento.

Questo porterebbe, per il secondo anno consecutivo, a ridimensionare le feste natalizie reali. Nel primo Natale senza il marito Filippo al fianco, la Sovrana non potrà concedersi i festeggiamenti con i suoi numerosi parenti.

Il Christmas party organizzato da Sua Maestà si sarebbe dovuto tenere il prossimo martedì presso il Castello di Windsor. Di seguito si sarebbe spostata alla volta di Sandringham House per le celebrazioni realizzate nel Norfolk. Programmi che sembrano ora vacillare a fronte della situazione del paese, dove la variante Omicron si sta diffondendo.

