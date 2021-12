“Sembri una ventenne”. Michelle Hunziker si scatena in discoteca: il look spiazza tutti. che fisico – FOTO

Michelle Hunziker, 44 anni e non sentirli! La bella conduttrice svizzera ha conquistato tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Michelle Hunziker, attuale conduttrice di All Together Now, continua a conquistare tutti con la sua incredibile bellezza senza tempo. È quasi da non credere che abbia una figlia di 25 anni (Aurora Ramazzotti, nata nel 1996 dalla sua unione con il cantante Eros) ma è proprio così. La ragazza ha compiuto gli anni proprio qualche settimana fa e, per l’occasione, ha festeggiato con tutte le persone più importanti della sua vita. Con gli amici, i parenti, con il padre e anche con sua madre Michelle. Per l’occasione, si è lasciata scattare un po’ di foto.

Michelle Hunziker sempre più bella: l’ultimo scatto in discoteca ha conquistato tutti

