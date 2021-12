Da naufraga a Madre Natura è un salto che vale la pena di vivere, per Elisa Isoardi è giusto cogliere ogni occasione. I fan rimangono “senza parole”.

Ad una settimana dal suo trentanovesimo compleanno, la conduttrice ed ex modella Elisa Isoardi, ha trovato un’insolita scorciatoia per fuggire nuovamente a gambe levate dalla vorticosa routine quotidiana. Molto seguita dal pubblico in rete per i suoi contenuti social in favore di uno stile di vita sano ed equilibrato.

Spesso a stretto contatto con la natura, quanto pronto a mettersi in gioco su questioni di fitness, l’ex concorrente di “Ballando Con Le Stelle” è al momento una delle protagoniste più amate del web, oltre che del piccolo schermo. “Una bellezza così“, sarà definita da gran parte dei suoi spettatori, nella giornata di oggi, come “introvabile“.

“Senza parole” Elisa Isoardi sexy incanto? Lo fa in spiaggia come Madre Natura – FOTO

