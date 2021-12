“Con la terza ci hai steso”, Alessandra Amoroso mette ko i fans FOTO

La cantante salentina ha pubblicato un post che ha lasciato di stucco tutti gli utenti. Tre foto in sequenza dove dà il meglio di sè!

Alessandra Amoroso ha lasciato senza parole tutti i suoi followers: una serie di scatti in cui si è resa protagonista della serata di Instagram con tutto il suo fascino e sensualità.

La cantante salentina ne ha fatta di strada dall’anno in cui ancora acerba e ingenua trionfava nel talent show più longevo d’Italia, “Amici” di Maria De Filippi, tanto che oggi è una delle cantanti più amate nel panorama musicale italiano.

Un’artista a tutto tondo, in grado di riempire gli stadi, grazie a un seguito non indifferente dovuto alla sua ‘‘Big Family” che non la lascia mai sola.

Alessandra Amoroso: outfit da star!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

La vincitrice di ”Amici 2009” ha pubblicato un tris di scatti che hanno lasciato i fan senza parole. Questa sera, sarà ospite di ”Uà”, il varietà di Claudio Baglioni in onda su Canale 5.

In questa occasione ha sfoggiato un look sbarazzino e al contempo elegante: un mini abito black and white, un blazer nero, calze nere velate e sandali gioiello altissimi.

Un outfit da vera regina della serata che incantano il pubblico: nella prima posa si mostra in tutta la sua bellezza, nella seconda mentre si china per allacciarsi le scarpe e nella terza di spalle, si volta verso l’obiettivo e si scopre le spalle.

Durante la puntata si è esibita in una splendida performance al fianco di Claudio Baglioni nel bel mezzo di una scenografia natalizia che ha appassionato tutto il pubblico da casa.

