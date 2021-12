Wanda Nara mostruosa su Instagram: l’argentina ha condiviso uno scatto da censura. Boom di commenti, non mancano insulti.

Wanda Nara è sotto ai riflettori da diverse settimane: tralasciando la crisi matrimoniale con Mauro Icardi (sono state scritte fiumi e fiumi di parole), l’argentina sta utilizzando al meglio i social network. La nativa di Buenos Aires ha un marchio tutto suo e vende in tutto il mondo la sua linea di cosmetici.

I suoi post su Instagram, con grande frequenza, vengono usati per sponsorizzare trucchi e creme di ogni genere. Questa sera, tuttavia, Wanda ha regalato un nuovo scatto da paura in cui ha le sue forme esplosive in bella mostra.

Wanda Nara forme in mostra e posa da censura: pazzesca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Ci lasci a bocca aperta”. Anna Tatangelo, l’abito scuro non copre niente FOTO

Wanda, poco fa, ha infiammato il web condividendo una fotografia in cui indossa un body non legale che lascia poco e niente all’immaginazione. Le sue bombe sono come al solito in bella vista, ma occhio anche alle gambe e allo stacco di coscia. Il suo fisico ha un potere incredibile: riesce sempre a stregare la platea.

Come se tutto ciò non bastasse, l’argentina assume una posa da censura che mette maggiormente in rilievo i suoi lati nascosti. Boom di likes (già 350mila) e commenti sotto al post, ma non mancano comunque insulti. Stando al parere di qualcuno, la 34enne tende ad essere talvolta volgare e a mettere tutto troppo in primo piano. In molti stanno anche ironizzando sui lati più piccanti del suo corpo, fin troppo in primo piano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Mi è rimasto poco”, la regina di Rai 1 e la lotta contro la malattia. Annuncio devastante

In questo particolare periodo dell’anno, Wanda continua a postare scatti bollenti, continua a conquistare le prime pagine del Gossip per tutti i retroscena del tradimento di Mauro Icardi: per non farsi mancare nulla, è anche arrivata una denuncia per riciclaggio.