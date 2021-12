Al Bano confessa il tradimento. Romina e Loredana reagiscono cosi…

Il tradimento finora non dichiarato di Al Bano innesca una potente miccia nel presente della coppia dei due artisti. Il passato è destinato a ripetersi.

Nonostante i fan del duo musicale Al Bano e Romina Power continuino ad aumentare in maniera esponenziale ancora oggi, un’ulteriore crepa nel loro rapporto talvolta “fraterno” e talvolta nuovamente appassionato, si sarebbe presentata a richiedere il conto. Dagli esordi a metà degli anni ’70, uno al fianco dell’altro e formando una coppia memorabile per la storia della musica italiana, le controversie non si sono di certo fatte attendere.

Ad innescare una potente miccia sarebbe stata l’avvisagli di un nuovo tradimento. A seguire un recente allontanamento di Romina. Ed infine la drastica presa di posizione, viste le dinamiche, della nota showgirl Loredana Lecciso. Se lei stessa aveva tenuto a sottolineare, settimane fa, come il legame tra lei e Al Bano fosse “indissolubile“. Ora, dopo il contraddittorio comportamento dell’artista, la situazione si presenterebbe da una prospettiva ben diversa.

Al Bano confessa il tradimento, da Romina a Loredana e viceversa, e adesso?

Mentre, dinanzi al piccolo schermo, il successo del cantautore e showman di origini pugliesi continua ad affermarsi a “Ballando Con Le Stelle“. Riuscendo, oltretutto, a sorvolare con prontezza le polemiche espresse a più riprese da Selvaggia Lucarelli. Il prezioso scudo difensivo, innalzato in queste ultime ore attraverso la rete dalla stessa Loredana, servirà da ulteriore prova di quanto accaduto.

La showgirl avrebbe causato una rottura nel privato con la stessa Romina. Dopo che Al Bano, difatti, pare si sia lasciato andare in intimità in quel di Cellino San Marco con la sua storica partner in amore. Pur non allontanandosi dalla sua ad oggi stoica spalla difensiva. Loredana avrebbe perciò deciso di non arretrare di un passo, scatenando a malincuore la fuga di Romina. E ravvivando, in tal modo e seppur a distanza di anni, una competizione mai spentasi nel tutto.

Il cantautore pare desideri volutamente tenere il piede in due staffe. Purché le sue storiche dolci metà glielo permettano ancora. D’altronde il feeling con Romina, al di là del rapporto professionale, è ben lungi da svanire con il passare del tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lui&Lei (@per_tutta_la_vita_lui_e_lei)

E la stessa sorte sembrerebbe essere destinata al rapporto, seppur diverso, con Loredana. Chi la spunterà, allora?

