Buone notizie per Alex Zanardi, sua moglie ha fatto sapere quali sono le sue condizioni di salute: tutti i dettagli

Alex Zanardi è tornato a casa. E’ stata la moglie del pilota a dare la notizia al sito di Bmw Italia di cui il campione è ancora Brand Ambassador. L’annuncio ha già fatto il giro del web e le sue parole hanno fatto commuovere i fan del pilota che da mesi attendono aggiornamenti sul suo stato di salute.

“Alex ha potuto lasciare l’ospedale qualche settimana fa e ora è tornato a casa con noi. Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora”. Ha raccontato la moglie.

Alex Zanardi torna a casa: le parole della moglie

Alex Zanardi dopo un lungo periodo in un a clinica è tornato a casa, accanto alle persone che anche in questo mesi gli sono state accanto giorno dopo giorno.

“Bisogna anche considerare che, a causa della situazione pandemica, per un anno e mezzo Alex ha avuto intorno a sé solo persone con mascherine e dispositivi di protezione”. Ha affermato la moglie del pilota.

Poi ha aggiunto: “Inoltre, a causa delle ampie e importanti misure di protezione in clinica, le possibilità di visita sono ovviamente molto limitate. Solo io, nostro figlio e la madre di Alex potevamo fargli visita, – ha continuato – ma sempre solo una persona al giorno e solo per un’ora e mezza. Tutto questo non ha contribuito a rendere la situazione più facile per lui”.

Inoltre la moglie ha affermato che il pilota sta facendo molti progressi: la forza nelle braccia aumenta giorno dopo giorno e le sue condizioni fisiche migliorano quotidianamente.

Riesce a trascorrere alcune ore sulla sedia a rotelle, così da stare accanto alla sua famiglia. Piano piano potrà riacquisire la sua normalità, la forza di volontà e l’impegno da parte sua non mancano.