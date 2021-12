Ambra Angiolini ha sposato uno scrittore, anche lui divorziato da poco: non se lo sarebbe mai aspettato nessuno, ma noi vi raccontiamo tutto!

Ambra Angiolini si è appena separata da Massimiliano Allegri, l’ex fidanzato che ha deciso di lasciare per sempre dopo aver scoperto l’ennesimo tradimento. Sugli schermi, però, l’attrice non si è fatta attendere e oggi la vediamo già in compagnia di un altro uomo! La Angiolini non solo ha superato Allegri, ma ha anche deciso di sposare un attore… vi raccontiamo tutto subito!

Ambra Angiolini si è sposata, il fortunato è uno scrittore molto famoso

Ambra Angiolini ha superato alla grande la rottura da Massimiliano Allegri, e a pochi mesi dalla separazione è già apparsa sugli schermi italiani in compagnia di un nuovo amore: l’attore Fabio Volo! Lui e la Angiolini si sono sposati… sì, ma solo per lavoro! I due attori, infatti, recitano insieme all’interno del nuovo film di Paolo Costella “Per tutta la vita”. La pellicola è uscita nei cinema del nostro paese lo scorso 11 novembre e racconta la storia di quattro coppie che devono sposarsi una seconda volta. Insieme ad Ambra e Fabio recitano anche Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Paolo Kessisoglu, Filippo Nigro, Claudia Pandolfi, Euridice Axen, Edoardo Brandi, Ivana Monti, Renato Scarpa e Pamela Villoresi.

Sebbene il nuovo amore sia solo finzione Ambra sembra essere molto tranquilla, e la separazione dall’allenatore della Juventus non l’ha sconvolta più di tanto. Anche Fabio Volo, come lei, quest’anno ha vissuto una brutta separazione dalla ex moglie Johanna Hauksdottir, un’istruttrice di pilates islandese che lo scrittore ha conosciuto nel 2011 a New York. Fabio e Johanna hanno deciso di separarsi dopo aver messo al mondo due bambini: Sebastian, nato nel 2013, e Gabriel, nato nel 2015.

I fans di Ambra sperano ancora che l’attrice possa tornare tra le braccia di Francesco Renga, il suo amore storico, ma oggi non disdegnano la possibilità di un colpo di fulmine con Fabio Volo: anche lo scrittore, infatti, potrebbe essere un ottimo partito per la Angiolini!