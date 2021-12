Bianca Guaccero è sopraffatta dalla stanchezza, una foto aletto mette di buon umore i fan che la invitano a ricaricarsi per una nuova settimana.

La conduttrice Bianca Guaccero è sfinita, ha postato sul suo profilo Instagram seguito da 756 mila follower una foto che ha intenerito ma incuriosito tutti allo stesso tempo. Il suo viso provato dalle fatiche della settimana rimane bellissimo ed i fan apprezzano molto la sua semplicità.

La conduttrice è impegnatissima su Rai 2 con “Detto Fatto”, programma condotto in precedenza da Caterina Balivo. Per Bianca ogni giorno è una sfida da vincere con se stessa, fa sempre meglio e lo fa nel modo giusto.

Bianca non è solo una costruttrice, è un’amica, anche se virtuale. Tiene particolarmente ai suoi fan che la supportano in ogni momento della giornata, i suoi consigli sono molto preziosi e tutti le vogliono un gran bene.

Bianca è stanca, a letto riposa ed i fan le fanno i complimenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Una domenica off per la conduttrice Bianca Guaccero che scrive: “La pigrizia della domenica…”, dopo un’intensa settimana lavorativa il fine settimana è solo dedicato al relax.

L’ex attrice ha postato una foto che la ritrae in tenuta casa, tutone della “Coca-Cola”, viso acqua e sapone, capelli raccolti in uno chignon quasi spettinato. Bianca è proprio la ragazza della porta accanto, vive più di sostanza che di momenti effimeri, crede molto nel valore della famiglia, è legata alla sua terra d’origine e cerca di essere sempre empatica con il prossimo così da instaurare un rapporto “sentimentale”.

I fan della conduttrice hanno rallegrato la domenica sera, diversi sono i commenti che si leggono sotto lo scatto, in molti invitano Bianca a riposarsi e a ricaricare le batterie per la nuova settimana che sta per cominciare. “Riposati Bianca, te lo meriti”, “Ricaricati, fai benissimo”.

Dopo anni di gavetta, Bianca è riuscita ad entrare nel cuore degli italiani e difficilmente ne uscirà.