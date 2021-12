Charlotte Casiraghi è ormai diventata una vera e propria regina di stile e fa sempre parlare di se con i suoi look da togliere il fiato

Look classici, eleganti ed estremamente femminili; ecco quali sono i look preferiti dalla principessa Charlotte Casiraghi che ama indossare in tutte le occasioni più importanti. La principessa è oramai diventata una vera e propria icona fashion ed i suoi outfit dettano le nuove leggi della moda in tutto il mondo. Il suo stile è unico, ricercato ed elegante e grazie ad esso la ‘principessa moderna’ risulta sempre perfettamente impeccabile e riscuote sempre un enorme successo. Tra ispirazioni haute couture e motivi equestri, lo stile di Charlotte richiama molto quello della defunta nonna Grace Kelly.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> “Non hai freddo?”. Eleonora Pedron tutta scoperta sui social

Charlotte Casiraghi, una “principessa moderna”

Charlotte è figlia di Stefano Casiraghi e Carolina di Monaco. Nipote di un’altra passata icona di stile, Grace Kelly e lontana cugina di Kate Middleton e Letizia Ortiz.

Un indubbio buon gusto e tanta raffinatezza caratterizzano la personalità e lo stile della giovane principessa. Charlotte ha presenziato alla cerimonia del National Day di Monaco, dove ha sfoggiato un ambito prima un abito dalle tonalità gold e successivamente, per la cena di Gala, un abito in maglia nero con un ampio scollo decorato e una silhouette morbida. La Casiraghi con la sua grazia e la sua bellezza ha ovviamente incantato tutto i presenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Rosalinda Cannavò si difende dalle accuse: il suo gesto non è passato inosservato

Charlotte ha anche dimostrato di aver gusto perfino nell’abbinare capi firmati e capi a prezzi low cost. Durante il 15° Longines Global Champions Tour, si è presentata indossando un abito bianco e nero a fantasia optical, lungo al ginocchio e abbinato ad un paio di scarpe basse. Il suo secondo look invece prevedeva una gonna e un semplice top, accostati ad un paio di sandali con zappa in plexiglas trasparente.

Non di può certo dire che la principessa passi inosservata con i suoi look così ricercati. Chissà cosa penserà di tutto questo Kate Middleton. Avrà forse paura di vedersi rubare il ruolo di più bella del reame?