L’ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip prima dello stop riserverà delle sorprese agli inquilini della casa: di cosa si tratta

Questa sera, lunedì 20 dicembre, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e i concorrenti della casa più spiata d’Italia riceveranno delle sorprese piuttosto inaspettate. Dopo la notizia del prolungamento del programma e l’annuncio della data della finale -che avverrà lunedì 14 marzo– il cast continua ad allargarsi settimana dopo settimana. Quello che gli inquilini non sanno è che dopo l’ingresso di Eva Grimaldi, Federica Calemme e Alessandro Basciano, avvenuto nella scorsa puntata, sono in arrivo due nuovi concorrenti. Ecco di chi si tratta.

Anticipazioni lunedì 20 dicembre: chi entrerà nella casa del “GF Vip”

Posti dinnanzi alla scelta se proseguire per altri tre mesi o interrompere la loro avventura all’interno della casa, la maggior parte dei vip ha comunicato di voler continuare il proprio percorso. Solo due gli abbandoni, quello di Francesca Cipriani dovuto a problemi di salute e quello di Aldo Montano che ha preferito tornare dalla propria famiglia.

A questo punto il reality di Canale 5 è pronto a entrare in una seconda “fase” che vedrà coinvolti anche nuovi protagonisti. In seguito al prolungamento del programma entreranno nella casa una serie di nuovi concorrenti, tre dei quali hanno già fatto il loro ingresso venerdì 17 dicembre.

Quello che gli inquilini non sanno è che nella puntata di questa sera dovranno dare il loro benvenuto ad altri due nuovi vip. La prima sarà Nathalie Caldonazzo, attrice e show girl, che negli ultimi anni ha avuto modo di partecipare anche a L’Isola dei Famosi e Temptation Island Vip. Ora per lei è tempo di mettersi in gioco all’interno della casa più spiata d’Italia.

Il secondo ingresso sarà quello di Barù, pseudonimo di Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona. Il pubblico lo ricorderà per essere stato protagonista di Pechino Express in coppia con il cugino, il conduttore Costantino Della Gherardesca. Dopo alcune esperienze televisive come opinionista in Rai, Barù approda in Mediaset per scombussolare le dinamiche interne al noto reality e far conoscere la sua spiccata personalità ai telespettatori.

Per i concorrenti queste saranno le ultime sorprese prima dello stop dovuto alle feste natalizie. Il Grande Fratello Vip non andrà infatti in onda venerdì 24 dicembre ma tornerà lunedì 27, prima di fermarsi nuovamente. A differenza di quanto avvenuto con la scorsa edizione non sarà infatti il reality ad accompagnare il pubblico di Canale 5 alla mezzanotte del nuovo anno. Ci penserà il tradizione “Capodanno in musica” condotto da Federica Panicucci.