Torniamo a parlare di Giorgia Soleri, l’influencer fidanzata con Damiano David: il suo orientamento sessuale, confessato su Instagram, ha sconvolto i boomer.

Giorgia Soleri è la fortunata (si spera) fidanzata di “Damiano dei Maneskin”, Damiano David. Lei e il cantante stanno insieme da circa quattro anni, da prima, quindi, che lui arrivasse al successo mondiale al fianco di Vicotria De Angelis, sua collega e amica. Oggi, mentre la band gira il mondo cavalcando l’onda della fama, Giorgia lavora come influencer e attivista femminista sui social.

Giorgia Soleri, il coming out pubblico su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

Di Giorgia Soleri sappiamo solo quello che la ragazza condivide su Instagram, dove è seguita da più di 440mila persone. La sua relazione con Damiano è diventata di dominio pubblico verso maggio dell’anno scorso, quando i due hanno iniziato a pubblicare e condividere foto insieme. Dei dettagli della loro relazione, però, non si sa nulla: entrambi sono molto riservati e tentano di tenere il rapporto romantico fuori dagli schermi.

Oggi si parla di Giorgia per via di una sua confessione pubblicata, appunto, proprio su Instagram. Se è vero che l’influencer resta riservata a proposito della sua relazione con Damiano, qualche giorno fa la Soleri ha chiesto ai suoi followers di tenerle compagnia durante un viaggio in treno verso Roma. I suoi fans le hanno quindi mandato parecchie domande, a cui l’influencer ha risposto in maniera pubblica. All’interno di questo “gioco” Giorgia ha svelato di essere bisessuale, una confessione che a quanto pare ha lasciato parecchi followers sconvolti.

In realtà che la Soleri fosse bisessuale era prevedibile. L’influencer, infatti, condivide spesso post e commenti personali a sostegno della comunità LGBTQ+, e non ha mai parlato di sé stessa nei termini di un’alleata, una persona eterosessuale che sostiene la comunità “dall’esterno”.

