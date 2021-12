“Abbi pietà di noi maschietti” Giulia Pelagatti, l’apertura estrema di gambe mostra gli angoli più intimi. La nuova Velina non teme il confronto con l’ex – FOTO

Giulia Pelagatti, la nuova Velina splende di luce propria e lo fa con stile: la sua apertura estrema di gambe non teme il confronto con l’ex.

Giulia Pelagatti, la nuova Velina sicuramente non fa sentire la mancanza dell’ex, Shaila Gatta. Dopo l’assenza dal tg satirico per motivi precauzionali, la ballerina è tornata più in forma che mai dopo il periodo di quarantena. Un’importante opportunità per Giulia calcare quel palco che ha consacrato numerose ex veline, oggi affermate nel mondo dello spettacolo.

Per Giulia un’occasione per mostrare tutta la sua bravura e preparazione tecnica, la ballerina infatti non teme alcun tipo di confronto, soprattutto proprio con la Gatta che quanto pare a lei si ispira, basta vedere il contenuto mozzafiato degli ultimi post. L’ultima foto è da vietare ai minori di anni 18.

Giulia Pelagatti, l’apertura estrema di gambe fa emergere angoli proibiti

Una foto che non ha bisogno certamente di spiegazioni ma che lascia senza fiato. Giulia osa, provoca e stuzzica le fantasie del web che rimangono impietriti davanti a cotanto splendore tinto da seduzione ed erotismo. La ballerina infatti propone un’imponente apertura di gambe nel centro di Milano, indossando solamente un body nero a dolce vita e dei collant molto leggeri che aumentano il fascino della foto.

In realtà gli scatti sono due, stessa posizione intrigante ma sguardo verso l’obiettivo nella seconda foto che rende tutto ancora più piccante. Una cascata di riccioli che la contraddistinguono in un viso che spacca. Per Giulia solo tantissimi commenti pregni di desiderio. Frasi del tipo “Domani mattina ci provo pure io…. Ma tengo di fianco il telefono per chiamare l ambulanza in caso mi blocco 😂😂😂 bravissima 👏👏😍” sicuramente fanno piacere alla bella Velina.

“Ti prego abbi pietà di noi maschietti” commenta un fan rapito dalla bellezza di Giulia e da quell’apertura di gambe che mostra anche gli angoli intimi. Sarà mica un tributo a Shaila Gatta? anche la celebre ballerina, ex velina ha postato tempo fa una foto molto simile. A quanto pare la Pelagatti non teme il confronto.