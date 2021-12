Una nonna è stata convocata in tribunale per un’accusa nei confronti della nipote minorenne: nel mirino un Gratta e Vinci

L’anno che sta per concludersi si è rivelato per una cerchia di italiani molto fortunato, visto che qualcuno grazie ai Gratta e Vinci è riuscito ad arricchirsi e a svoltare. Non è il caso di una ottantaquattrenne che, invece, si è ritrovata in un’aula di tribunale per essere stata accusata di appropriazione indebita.

E’ successo a Pavia, dove nonna e nipote sono finite davanti al giudice dopo aver grattato un biglietto vincente. Scopriamo insieme i dettagli.

Gratta e Vinci, la sciagura per la nonna 84enne

La vicenda di Pavia è una storia piuttosto bizzarra che vede protagoniste una nonna e una nipote alle prese con un Gratta e Vinci. L’episodio risale al 2009 e all’epoca la piccola della famiglia era minorenne.

Nipote, fidanzato anche lui minorenne, e nonna erano in un centro commerciale a fare la spesa ed hanno comprato un biglietto della fortuna. Il Gratta e Vinci aveva un valore di 500mila euro.

A quel punto, la nonna non ha perso tempo ed ha preso il voucher affermando che la coppia fosse minorenne, anche se il biglietto era stato comprato proprio dai due ragazzi.

Sono passati dodici anni e i tre protagonisti della storia sono finiti in tribunale. La nonna attualmente è accusata di appropriazione indebita ed il giudice Luigi Riganti l’ha condannata a 10 mesi con la condizionale. Inoltre deve pagare una multa di 5mila euro inerenti alle spese processuali e al risarcimento danni.

I soldi della vincita dovranno essere distribuiti ai due giovani, visto che all’epoca dei fatti erano stati incassati e depositati su un conto corrente infruttifero che era stato commissionato ad un commercialista.

Per il momento il caso sembra essere chiuso, l’anziana di ottantaquattro anni dovrà scontare la pena e i soldi sono tornati ai beneficiari.