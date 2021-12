Gratta e vinci, vince una cifra pazzesca con l’investimento minimo: un Natale fortunato

Un vero e proprio colpo di fortuna che ha allietato le feste del giocatore di ”Bianco Natale”. Un regalo in anticipo e un 2022 nato sotto una buona stella quello dell’uomo in questione. Vi raccontiamo i dettagli di questa storia…

Avete presente quando in tasca vi ritrovate qualche spiccio in più, passate casualmente davanti a un tabacchi e dite “Perché no? Tentiamo la sorte!”, oppure acquistate un pacchetto di sigarette e decidete di cambiare il resto con un ”Gratta e vinci”?. Questo è capitato al fortunato vincitore di “Bianco Natale”.

Si tratta del nuovo “Gratta e vinci”, nato in occasione delle festività natalizie che finora aveva destato non poche critiche poiché a distanza di settimane dal lancio ufficiale ancora non aveva registrato alcun successo degna di nota.

Tuttavia, il momento tanto atteso è arrivato, come si può leggere dal sito ufficiale della lotteria istantanea.

La dea bendata ha fatto visita in Emilia Romagna

Il fortunato ha potuto festeggiare con qualche giorno d’anticipo il Natale con un regalo del tutto inaspettato, nonché accogliere il 2022 con un entusiasmo maggiore, vedendo crescere il conto banca dopo essersi liberato solamente di qualche moneta.

Possiamo notare noi stessi, dal riepilogo dei tagliandi vincenti, che nella settimana che va dal 6 al 12 dicembre, un giocatore si è aggiudicato il montepremi massimo in palio di ben 200.000 euro.

Sono bastati solamente tre euro per rendere felice una famiglia che ora potrà utilizzare i soldi guadagnati come meglio crede.

La fortuna, in questa occasione, ha fatto visita a San Martino in Rio, comune di poco più di 8.000 abitanti, in provincia di Reggio Emilia, ed è stata la prima volta che con il tagliando ”Bianco Natale” si è ottenuto il massimo riconoscimento in palio.