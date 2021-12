Leonardo Pieraccioni volta pagina dopo Laura Torrisi e si concede di nuovo. Feeling e passione viaggiano all’unisono, l’amore con lei è qualcosa di perfettamente dinamico.

Un’evoluzione inattesa tra tecnica e dinamica travolge la vita dell’attore e regista di origini toscane. Non soltanto nella routine quotidiana, ma anche e soprattuto in amore. Per l’irreprensibile nato sotto il segno dell’Acquario, Leonardo Pieraccioni, tutto questa volta sarebbe destinato ad acquisire una piega del tutto innovativa.

Dopo aver partecipato con travolgente humor ed eleganza, in qualità di ospite d’onore allo show serale di “Uà – Uomo di varie età” condotto dall’emozionante voce e presenza di Claudio Baglioni, nella serata di ieri, sabato 18 dicembre, un’altra novità si accinge ad accompagnare l’uscita in sala della sua ultima performance in qualità di attore ne “Il sesso degli angeli“. Chi è la prescelta in questa nuova avventura?

“Come in Match Point?” Leonardo Pieraccioni volta pagina e scoppia la passione: con lei l’amore è il servizio più bello

La storia d’amore con la carismatica attrice di “Una Moglie Bellissima”, Laura Torrisi, è giusta al capolinea ormai dal lontano 2014. E adesso, per il comico fiorentino classe 1965, è finalmente giunto il momento di rimettersi in gioco. A rapire il cuore del regista di “Se Son Rose” è una donna giovane ed intraprendente.

Si tratta di Teresa Magni. La nuova fiamma dell’attore, classe 1981 e decisamente restia ad apparire in pubblico e sotto l’occhio vigile dei riflettori. Nonostante i due si frequentino da ben due annualità, Teresa dimostra di essere una partner impeccabile al suo fianco. Donando al pluripremiato artista, e come lui stesso avrebbe ammesso, un’atmosfera di serenità e benessere mai provata prima. L’amore tra i due, difatti, è scoccato sul terreno di una passione comune.

Il colpo di fulmine sarebbe avvenuto fra un set e l’altro in un noto circolo di tennis nel comune di Scandicci. Amore per lo sport condiviso, dunque.

E che si classifica ad oggi, per entrambi, come il servizio più soddisfacente di sempre.

