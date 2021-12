I Maneskin, Damiano finisce nel ciclone del gossip: L’incredibile rivelazione: “Quella notte con lui…”

I Maneskin non finiscono mai di stupire. L’ultima confessione rilasciata in un’intervista fa esplodere il gossip su Damiano.

Nonostante il grande successo nella notte finale a Sanremo 2021, il gruppo rock più spietato e seguito degli ultimi anni non finisce mai di stupire, ogni giorno che passa.

Parliamo dell’effervescente e affascinante gruppo musicale de “I Maneskin“, trionfatori come se non bastasse ai titoli di coda del torneo internazionale “Eurovision Contest 2021”.

Damiano ha trasmesso la carica giusta ai suoi allievi, dal batterista alla chitarrista, Victoria, con un solo credo: restare umili. E’ questa la chiave vincente di un gruppo che in questi mesi sta facendo la storia della musica italiana, facendosi apprezzare sotto tutti i punti di vista.

L’enorme appeal a livello mondiale non poteva fare altro che scatenare il gossip, per almeno uno di loro. Nell’occhio del ciclone finisce proprio il ‘comandante’, Damiano, sul quale un suo ex estimatore ha fatto una menzione speciale

I Maneskin, Damiano e quella notte insieme a LUI: i dettagli nell’intervista

Il gruppo rock dei Maneskin ha fondato il suo grande successo su diversi aspetti comportamentali, nonostante l’adrenalina e il battito accelerato come segnali di coinvolgimento e invito a seguirli.

Damiano e compagni sono diventati persone famose e allo stesso tempo irrinunciabili. Basta solo parlare di musica e l’affiliazione al gruppo è quasi una questione di aritmetica.

Nel corso di una lunga intervista, la ‘guida’ del gruppo rock è stata tirata in ballo da un suo ex estimatore ai tempi di X Factor. Un maestro del dietro le quinte che sin dal primo momento aveva scommesso sulla loro bravura, ad occhi chiusi.

Oltre a definirli “giovani, bravi e belli…”, Manuel Agnelli, storico frontman degli Afterhours ha approfittato del magic moment per lanciare una chicca di gossip su Damiano. “Quella notte è stata fantastica…” tuona ai microfoni di La7 con chiaro riferimento all’intera ‘ciurma’, elogiata di persona per il grande temperamento, la capacità di restare con i nervi saldi e i piedi a terra.

Un lavoro di mente oltre che di diaframma, condizione che ha contribuito a tracciare un percorso unico e inimitabile, finora quasi sempre vincente. A quando il prossimo successo?

