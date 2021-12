“Sei la mia miss preferita” Martina Colombari, la FOTO che ha stregato tutti: destinata a rimanere nell’immaginario collettivo. Bellissima

Martina Colombari, la splendida attrice scatta una foto ricordo che incanta il web, lasciando tutti senza parole.

Quando si parla di Martina Colombari si pensa subito agli occhioni azzurri ed allo sguardo che cattura. L’attrice – ex Miss Italia – è tra le donne più belle della televisione e mantiene ancora oggi tale caratteristica dedicandosi molto all’attività fisica. Sana alimentazione e pilates, sono alcuni dei segreti per rimanere in forma e preservare quella bellezza che le è stata donata dalla natura.

L’attrice in ogni foto è un tripudio di emozioni, che sia inerente alla sua attività lavorativa o semplicemente uno scatto routinario rubato, i fans sono sempre pronti ad omaggiarla con teneri pensieri e l’ultimo post non è da meno. La bellezza senza tempo della Colombari sprigionata senza controllo.

Martina Colombari, una bellezza senza tempo: la foto che ha stregato il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Che bambola” Chiara Ferragni passa in secondo piano: c’è un’altra influencer in pole position – FOTO

Bellissima è dir poco, Martina Colombari intenerisce il web e diffonde buonumore con uno scatto che ha catturato le attenzioni del web. Lo scatto insieme al figlio Achille è dolcissimo ed il clima natalizio che emerge dalla foto – complice l’albero di Natale super illuminato alle loro spalle – rende tutti più buoni.

I commenti infatti sono zuccherini e di haters nemmeno l’ombra, per fortuna: “Veramente meravigliosiii, Achille sempre più bello 😍😍gli occhi sono lo specchio dell’ anima ❤️ i Vs.parlano” scrive una fan dell’attrice. I due sono bellissimi, il figlio della Colombari, nato dal matrimonio con l’ex difensore rossonero Alessandro – alias Billy – Costacurta è la perfetta sintesi dei due genitori: bello e degli occhioni azzurri.

Per l’attrice solo pioggia di emoji a forma di cuore: un tappeto di dolcezza su cui la Colombari cammina piacevolmente, anche se forse dovrebbe interagire di più col suo pubblico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Riccardo Scamarcio la paura per sua figlia poi la terribile ossessione: parla Nanni Moretti

L’ex Miss Italia infatti a quanto pare preferisce deliziare i suoi fans con foto e renderli partecipi della sua vita ma non risponde ai commenti del web e non mette nessuna reazione, caratteristica di molti suoi colleghi e colleghe. Sicuramente se intervenisse sotto ogni post farebbe felici i numerosissimi sostenitori che la seguono dal lontano 1991.