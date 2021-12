“Meraviglia assoluta”. Stefania Orlando in total back: una pantera FOTO

Stefania Orlando è sempre più bella: per la serata trascorsa fuori con il suo migliore amico Alessio ha optato per un look total black che ha spiazzato tutti

Stefania Orlando è una delle showgirl più amate della televisione italiana. Il suo percorso televisivo è cominciato quando era molto giovane e dava i numeri del lotto, poi con il passare degli anni ha guadagnato sempre più terreno passando di programma in programma e arrivando addirittura ad una vera e propria conduzione. Poi lo scorso anno l’occasione più importante della sua vita, che ha cambiato tutto quanto: la sua improvvisa partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Stefania Orlando sempre più bella: la foto in dolce compagnia conquista tutti

VAI SU SUCCESSIVO