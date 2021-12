La giornalista sportiva ha raccontato la sua lunga storia d’amore con il calciatore. Vi raccontiamo tutti i dettagli nell’articolo.

Monica Bertini è un volto ormai apprezzatissimo di Dazn e al fianco di Giorgia Rossi e Diletta Leotta tiene le redini del canale streaming.

E’ stata lei, insieme all’ex di Can Yaman, ad avere ereditato il pacchetto dedicato a Champions League e Coppa Italia, con i relativi approfondimenti.

Dunque, Monica Bertini è senza dubbio una delle giornaliste sportive più amate, durante un’intervista sul settimanale ”Oggi” ha rivelato riguardo la sua professione: “Io non devo insegnare nulla a nessuno, entro nelle case degli italiani per fare quattro chiacchiere con loro e parlare di calcio e sport. La semplicità e la chiarezza le uniche linee guida possibili. Rispetto a Giorgia Rossi sono molto diversa, come stile e approccio”.

Monica Bertini e il suo matrimonio con un calciatore

Monica Bertini è stata sposata con Giovanni La Camera, ex calciatore che ha militato in serie B.

La loro storia d’amore è stata molto lunga e intensa tanto da convolare a nozze, i due sono stati insieme per oltre dieci anni ma a un certo punto la loro relazione è naufragata.

“È durata dieci anni, non due, come ho letto su qualche giornale. Ho dei bei ricordi, è finita perché ci siamo scoperti essere come fratelli piuttosto che altro. Sono ancora molto legata a lui”.

Giovanni La Camera ha esordito nel 2002 in serie D, ha giocato in serie B con Rimini, Cittadella, Padova e Como. La sua carriera è terminata nel 2020 in Serie con il Seregno.