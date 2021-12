“Non meritavi questo, è triste”, lacrime al “GF Vip”, la concorrente non ce la fa più. È devastata

Al “GF Vip”, Soleil Stasi ha attraversato dei momenti particolarmente difficili durante la diretta di questa sera: sua madre Wendy è dovuta intervenire

Sono stati giorni parecchio difficili per la bellissima Soleil Stasi, che lunedì scorso diceva definitivamente addio al suo compagno d’avventura Alex Belli. L’attore, che sembra aver rinnegato l’attrazione vissuta con la modella all’interno della casa, ha deciso di recuperare il rapporto con la moglie Delia. Rapporto che, stando agli ultimi sviluppi, li vede complici ed affiatati proprio come tre mesi fa.

Soleil, dal canto suo, non manca di lanciare frecciatine all’ex compagno di avventura, reo di averla presa in giro e di aver addirittura architettato una vera e propria messinscena pur di guadagnarsi le luci dei riflettori. Questa sera, a fronte dello stato d’animo della concorrente, Alfonso Signorini ha pensato bene di farle incontrare due persone estremamente importanti per lei. La reazione della Stasi è stata letteralmente inaspettata…

Lacrime al “GF Vip”, Soleil Stasi non ce la fa più. L’incontro di fronte al quale non ha retto

Alfonso Signorini, dopo aver constatato la profonda delusione vissuta da Soleil a causa di Alex Belli, ha deciso di farle incontrare la persona più importante della sua vita: sua mamma Wendy. La donna si è presentata di fronte alla porta rossa con l’obiettivo di far sorridere sua figlia e di infonderle la grinta ed il coraggio di proseguire la sua avventura televisiva. “Sono molto triste per te, non meritavi questo“, ha esordito Wendy, facendo scoppiare a piangere la modella.

Soleil, per niente avvezza a lasciarsi andare alle manifestazioni d’affetto, non è riuscita a contenere le lacrime e le emozioni che sembravano averla pervasa. “Tutti mi fermano per dirti quanto ti amano e quanto apprezzano il tuo carattere“, ha poi proseguito la donna, felice di restituire il sorriso a sua figlia. Ad un certo punto, tuttavia, il dialogo tra le due è stato interrotto da un ospite inatteso.

Signorini, alla luce dei recenti trascorsi, ha voluto permettere ad Alex Belli di raggiungere mamma e figlia, che sono rimaste di sasso a causa della sorprendente visita. L’attore, desideroso di chiarire con la Stasi, ha avuto la possibilità di confrontarsi anche con Wendy, che nei suoi confronti non è stata certamente lusinghiera. Secondo la donna, Alex e Delia avrebbero architettato una farsa di cui la figlia sarebbe l’unica vittima.

Anche la modella non ha risparmiato il proprio veleno all’ex compagno: “Dovresti scusarti per le pessime scene che tu e tua moglie avete messo su“. Tuttavia, di fronte all’insistenza di Belli – che ha più volte chiesto a Soleil cosa provasse per lui -, la gieffina non ha potuto negare l’evidenza: “Ti voglio un bene dell’anima“.

I due, che si sono confrontati a lungo, non sembrano aver trovato un punto d’incontro. Non è da escludere che, nelle prossime settimane, Signorini non dia nuovamente loro la possibilità di incontrarsi e dialogare.