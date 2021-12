Immortalata in pose incantevoli l’artista canora Paola Iezzi diverrà la protagonista di una standing ovation senza precedenti.

Un grande plauso in queste ore è stato indetto in favore della talentuosa cantautrice e musicista, nativa del capoluogo lombardo, Paola Iezzi. Scoperta e mai più abbandonata dal pubblico della penisola grazie alla sua partecipazione, a metà degli anni ’90, al favoloso duo canoro di “Paola & Chiara“, ad oggi l’artista continua a raggiungere notevoli traguardi nel mondo dello spettacolo. Fra questi, più recentemente, può di certo catalogarsi il suo ultimo singolo “Mon Amour“. Assieme alla sua più tardiva, ma altrettanto apprezzata, versione acustica.

Dopo aver sensualmente assistito, pochi giorni fa, alla première indetta in occasione dell’uscita in sala dell’ultima pellicola realizzata dai Mainetti Bros, ed interamente dedicata a “Diabolik“, Paola ha preferito, in questo pomeriggio, mostrare ai suoi fan un afrodisiaco “gioiellino“. Fortunatamente ben tenuto nascosto.

“Un gioiellino” Paola Iezzi afrodisiaca: sul divano ad occhi chiusi ha le forme di una dea – FOTO

