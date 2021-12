Con una posa disarmante per il suo ultimo shooting Federica Pellegrini si rivelerà come “la statua della perfezione”. Venerea e scolpita è meglio di Wonder Woman.

E’ questo l’inizio di una meravigliosa “vita da camerino” per l’ex primatista mondiale in stile libero, classe 1988, Federica Pellegrini. Dopo il suo emozionante ed infinitamente nostalgico addio alle corsie alla fine di questo 2021, la nuotatrice di origini miranesi ha infine deciso di impiegare nel migliore dei modi le sue da sempre inesauribili energie.

Un finale in grande stile, dunque, quello vissuto dalla nata sotto il segno del Leone in virtù della sua più grande passione. Aggiudicatasi una proficua serie di vittorie consecutive alle passate Olimpiadi, e premiata soltanto pochi giorni fa da “Sportweek“, Federica si sta ora dedicando ad alcune esperienze sul piccolo schermo. Stamani l’ex nuotatrice ha condiviso con i suoi fan una testimonianza di bellezza dalla “potenza pura“.

“Benvenuti a Riace” Federica Pellegrini sexy e scolpita, in costume supera Wonder Woman – FOTO

